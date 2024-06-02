STOCKHOLM (AA) - İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Refah'taki sivillere yönelik saldırılarını protesto etti.
Filistinlilerle dayanışma amacıyla Odenplan'da toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulmasını talep etti.
Göstericiler, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun", "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlar taşıdı.
"Filistin'e özgürlük", "Soykırımcı İsrail", "İsrail'e boykot" sloganları atan göstericiler, daha sonra İsveç Dışişleri Bakanlığına yürüdü.
ABD ve İsveç'in İsrail'e verdiği desteğe tepki gösteren protestocular, iki ülkenin İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortak olduğunu savundu.
Protestocular, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ü de İsrail'e verdiği destekten dolayı istifaya çağırdı.