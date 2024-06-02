Bunlar da ilginizi çekebilir

Protestocular, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ü de İsrail'e verdiği destekten dolayı istifaya çağırdı.

ABD ve İsveç'in İsrail'e verdiği desteğe tepki gösteren protestocular, iki ülkenin İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortak olduğunu savundu.

"Filistin'e özgürlük", "Soykırımcı İsrail", "İsrail'e boykot" sloganları atan göstericiler, daha sonra İsveç Dışişleri Bakanlığına yürüdü.

Göstericiler, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun", "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlar taşıdı.

Filistin lilerle dayanışma amacıyla Odenplan'da toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulmasını talep etti.

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Refah'taki sivillere yönelik saldırılarını protesto etti.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.