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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, resmi İsrail hesabının, Gazze'de El Arabiye televizyon kanalının muhabirine konuşan bir kadının sözlerini çarpıttığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "İddiaya konu görüntüler incelendiğinde Gazzeli kadının, Hamas'ın güneye giden sivilleri engellemeye çalıştığına yönelik herhangi bir ifade kullanmadığı belirlenmiştir. Kadının, 'Hedef almadan ateş ettiler. Biz yürümeye devam ettik' ifadelerinde Hamas'tan değil, sivilleri yerlerinden ederek güneye gitmeye zorlayan İsrail askerlerinden bahsedilmektedir. Ayrıca İsrail hesabının paylaştığı görüntülerde kadının konuşmasında geçen, 'Kuzey sahilindeki kamptan geliyorum. Orada durum gerçekten çok kötü. Yerde şehitler vardı ve hava saldırılarıyla insanların evleri bombalanıyor. Korkunçtu.' ifadelerinin ve görüntülerin kaydedildiği sırada İsrail bombardımanının sesinin duyulduğu bölümlerin kesildiği tespit edilmiştir" denildi.