İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının en kritik maddelerinden biri olan esir takası için geri sayım başladı.

Arap basınına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir Hamas yetkilisi, İsrailli esirlerin Gazze Şeridi’nde serbest bırakılacağı üç ayrı noktaya nakillerinin tamamlandığını belirtti.

Yetkili, “Esirlerin serbest bırakılacağı noktalarda güvenlik ve koordinasyon hazırlıkları tamamlandı” ifadelerini kullandı.

Kızıl Haç ile koordinasyon sağlanacak

Hamas temsilcilerinin bu gece Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkilileriyle bir araya geleceğini aktaran yetkili, toplantıda esirlerin serbest bırakılma mekanizması ve güvenlik protokolü üzerinde son mutabakatın yapılacağını kaydetti.

Serbest bırakma sabah saatlerinde başlayacak

İsrail Hükümet Sözcüsü Shosh Bedrosian, düzenlediği basın toplantısında Gazze Şeridi’nde tutulan İsrailli esirlerin yarın sabah erken saatlerde serbest bırakılacağını açıkladı.

Bedrosian, hayatta olduğu tespit edilen 20 esirin aynı anda serbest bırakılacağını, ardından ölü olduğu doğrulanan 28 esirin cenazelerinin teslim alınacağını belirtti.

İsrail basını saat verdi

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, esirlerin serbest bırakılma sürecinin yarın sabah 04.00 ile 06.00 arasında başlaması bekleniyor.

İsrail tarafının, serbest bırakma işleminden iki saat önce Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından bilgilendirileceği ifade edildi.

Ateşkes sürecinde kritik adım

Uzmanlar, esir takasının ateşkesin kalıcı hale gelmesi açısından belirleyici olabileceğini değerlendiriyor.

Tarafların anlaşma kapsamındaki ilk uygulamanın sorunsuz şekilde gerçekleşmesi halinde, çatışmaların uzun vadede durma ihtimalinin güçleneceği ifade ediliyor.