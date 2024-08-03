Paris Olimpiyatları'nda hayali bir İsrailli sporcunun atlama alanındaki performansını Filistin'e bomba olarak düşmesi şeklinde tasvir eden bir video, sosyal medyada büyük dikkat çekti ve tepki topladı.

Videonun içeriği ve tepkiler

Videoda, Paris Olimpiyatları'nda performans sergileyen hayali bir İsrailli sporcunun "kusursuz" atlayışının ardından havuz yerine Filistin'e bomba olarak düştüğü görülüyor. Spiker, sporcunun performansını "Sporcu olimpiyat şampiyonu!", "Mükemmel atladı!", "Harika bir dalış!" gibi övgülerle anlatırken, videonun sonunda şu ifadeler yer alıyor:

"Daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, İsrail olimpiyat takımının sporcuları, IDF'nin (İsrail ordusu) bir parçası oldukları için Filistinlilerin soykırımına katılmışlardır. Onlara yazıklar olsun. Spora yazıklar olsun. Dünyaya yazıklar olsun." Resmi Gazete'de yayımlandı | Cumhurbaşkanlığı atamaları gerçekleştirdi

Sosyal medyada bir gün içinde on binlerce kez görüntülenen ve beğeni alan paylaşım, geniş yankı uyandırdı.

Paris Olimpiyatları ve İsrailli sporcular üzerine tartışmalar

Fransa'da, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'in Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda temsil edilmesi tepkiyle karşılanıyor. Muhalefet, İsrailli sporcuların "tarafsız sporcu" olarak müsabakalara katılmasını istemişti.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Rus ve Belaruslu sporcular Olimpiyat Oyunları'nda hoş karşılanmayacak." ifadesini kullanmıştı. Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Rus ve Belaruslu sporcuların olimpiyatlara yalnızca "tarafsız sporcu" statüsü altında katılmasına izin verilmişti.

Fransa'da Yahudi Tsedek Topluluğu, X'teki paylaşımında, "Gazze'de soykırım devam ederken hiçbir şey olmamış gibi bu (İsrailli) sporcuların Olimpiyat Oyunları'na katılması kabul edilemez." ifadelerini kullanmıştı.

Bu video, spor ve politikayı bir araya getiren provokatif içeriği nedeniyle geniş çapta eleştirilere maruz kaldı. Sporun siyasetten bağımsız olması gerektiği savunulurken, böyle bir içeriğin paylaşılarak sporcuların hedef alınması etik ve yasal sorunları beraberinde getiriyor.