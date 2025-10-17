14 yıl medya sektöründe çalışan Doğan Güneş, ailesini kaybettikten ve ekonomik zorluklarla mücadele ettikten sonra üç aydır Manisa Otogarı’nda yaşam mücadelesi veriyor.

4 yıllık gazeteci şimdi otogar koltuklarında

1990 Manisa doğumlu Doğan Güneş, 2016 yılında Ege Üniversitesi Radyo ve Televizyon Sinema bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından İzmir, Çanakkale ve Manisa’da farklı medya ve sektörlerde çalıştı.

Hayatı, ailesini peş peşe kaybetmesiyle alt üst oldu: Babası 2019’da, annesi 2021’de vefat etti. Aile desteğini kaybeden Güneş, aynı dönemde ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı.

İşsizlik ve ekonomik zorluk evsiz bıraktı

Son 6 yıldır Manisa’da iş bulamayan Güneş, maddi imkânsızlıklar nedeniyle kirasını ödeyemeyince ev sahibi tarafından evinden çıkarıldı.

Otogar koltuklarında yaşıyor

Gidecek başka yeri kalmayan Güneş, son üç aydır Manisa Otogarı’nda gecelerini otogar koltuklarında geçiriyor. Hayata tutunmaya çalışan eski gazeteci, duygularını şöyle aktardı:

"Bir zamanlar haber peşinde koşan bendim, şimdi kendi haberimin konusu oldum. Sadece çalışmak, bir iş sahibi olmak istiyorum. Başımı sokabileceğim güvenli bir yer ve yeniden hayata tutunabileceğim bir iş imkanı sunacak hayırsever bir destek bekliyorum."

Yetkililerden destek bekliyor

Manisa Otogarı’nda kalan Güneş’in dramı, hem basın camiasını hem de şehir halkını derinden etkiledi. Yetkililerden ve hayırseverlerden uzanacak yardım eli, onun yeniden hayata tutunabilmesi için kritik önemde.