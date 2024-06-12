Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) paylaştığı verilere göre Nisan 2019’da yüzde 13,8 olan dar tanımlı işsizlik Nisan 2024’te yüzde 8,5 olarak tespit edildi. Devrimci İşçi Sendikaları Araştırma Merkezi (DİSK-AR) ise geniş tanımlı işsiz sayısının Nisan 2024’te 10 milyon 712 bin kişiye ulaştığını açıkladı.

DİSK-AR, “İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu”nu yayımladı.

TÜİK verilerinden yararlanarak yapılan hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik oranı da bir yıl içinde yüzde 23,7'den yüzde 27,2'ye yükseldi. İşsiz sayısı 9 milyon 81 binden 10 milyon 712 bine çıktı. TÜİK'in açıkladığı geniş tanımlı işsiz sayısı DİSK-AR'ın verileriyle çelişti. TÜİK geniş tanımlı işsizliği, son bir yılda 1 milyon 631 bin, son 10 yılda ise 5 milyon 385 bin kişi olarak açıklamıştı.

Geniş tanımlı işsizlik oranı, resmi işsizlik rakamlarının yanı sıra iş bulmaktan ümidini kesmiş, çalışmaya hazır ancak iş aramayan ve mevsimlik işsizleri de kapsıyor. Bu nedenle geniş tanımlı işsizlik, işsizlik sorununun daha kapsamlı bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Aziz Çelik, “İşsizlikte gerçek durum bu!” diyerek şu değerlendirmeyi yaptı:

Dar tanımlı işsizlik düşerken geniş tanımlı işsizlik artıyor!

Zamana bağlı eksik istihdam çok hızlı artıyor (4 milyon).

Geçim sıkıntısı kısmı zamanlı (kısa süreli) çalışanların daha uzun çalışma isteğine yol açıyor.

Ümitsiz işsizler ve son 4 haftada iş aramadığı halde çalışmak isteyenlerin (potansiyel işgücü) sayısı 3,6 milyon.

DİSK-AR’ın raporundan elde edilen diğer bulgular ise şöyle:

Nisan 2024’te mevsim etkisinden arındırılmış HİA verilerine göre işsizlik türlerinin en yüksek olduğu kategori yüzde 33,7 ile geniş tanımlı kadın işsizliği olmaya devam ediyor.

Resmi işsizlerin yaklaşık yüzde 90’ı işsizlik ödeneği alamıyor!

Geniş ve dar tanımlı işsizlik farkı en yüksek düzeyinde: 18,7 puan!