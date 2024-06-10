1.Ankara Döneri

Ankara Döneri hazırlanırken kıyma kesinlikle kullanılmaz. Kuyruk yağı dışında, iç yağ, böbrek yağı, gömlek yağı gibi yağlar kullanılmaz. Terbiye edildikten sonra etler yalnızca köz haline getirilmiş meşe odunu kömürü ateşinde yavaşça pişirilir ve yaprak şeklinde kesilir.

2. Bodrum Döneri

Bodrum Döneri’nin en belirgin özelliği sebzeli olmasıdır, bu yüzden Sebzeli Döner olarak da bilinir. Bodrum Döneri hazırlanırken etlerin arasına bezelye, patates, biber, havuç ve domates yerleştirilir. Döner pişirilirken ızgaranın ısısı sebzelerin suyunu etin üzerine akıtır ve bu da dönerin eşsiz bir lezzet kazanmasını sağlar.

3.İskender Döneri

İskender kebap, iskender döner veya Bursa Kebabı olarak da bilinen; Bursa yöresine özgü ünlü bir kebap çeşididir. İskender kebabının kökenleri 1867 yılında Kayhan Çarşısı'na dayanmaktadır. Temel malzemesi döner olsa da, iskenderin eşsiz lezzetini sağlayan unsurlar arasında üstündeki tereyağı, domates sosu, yanında servis edilen yoğurt ve altındaki yağlı pide parçaları yer almaktadır. Ayrıca iskenderin eti diğer döner çeşitlerinden farklıdır. İskender kebabının hazırlanmasında kullanılan et, Uludağ kekiği ile beslenen koçlardan elde edilir.

4. Ağrı Yaprak Döneri

Ağrı'nın özgün tatlarından olan yaprak döner, diğer döner çeşitlerinden belirgin şekilde farklıdır çünkü daha ince ve daha yumuşak bir dokuya sahiptir. Bu özellik, etlerin uzun bir terbiye sürecinden geçirilmesiyle elde edilir, bu da etlerin lezzetini ve kalitesini arttırır. Dolayısıyla, Ağrı yaprak döneri, benzersiz tadı ve dokusuyla bölgesel bir lezzet olarak büyük beğeni toplar.

5. Antakya Döneri

Antakya'nın meşhur döneridir. Bu dönerde turşu, sarımsaklı mayonez, kızarmış patates ve tavuk ya da et döner bulunur. Onu diğer dönerlerden ayıran özellik ise ekmeğinin son derece ince olması ve domatesli bir sosla ıslatılıp ardından ızgarada işlem görmesidir.