6 Şubat'ta İstanbul Adliyesi önünde yaşanan çatışmanın ardından tutuklanan ve hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan avukat Didem Baydar Ünsal, mahkeme kararı ile tahliye edildi. Ünsal, çatışmanın ardından yürütülen soruşturmada tutuklanan ve hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan isimler arasındaydı.

Olayın Detayları

İstanbul Adliyesi polis noktası yakınlarında meydana gelen çatışmada, terör saldırısı gerçekleştiren Emrah Yayla ve Pınar Birkoç öldürülmüş, olay sırasında Dilfiraz Karataş isimli sivil vatandaş hayatını kaybetmiş ve 3'ü polis olmak üzere toplam 5 kişi yaralanmıştı. Olay sonrası düzenlenen operasyonlarda 4 avukat dahil 34 kişi gözaltına alınmıştı. Didem Baydar Ünsal da bu operasyon kapsamında tutuklanmıştı.

İddianame ve İfadeler

İddianamede, Didem Baydar Ünsal'ın Halkın Hukuk Bürosu'na yönelik operasyonda yakalandığı belirtildi. Ünsal hakkında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan örgüt üyelerinin ifadeleri doğrultusunda suçlamalar yöneltildi. Ünsal'ın örgüt hükümlülerini cezaevinde ziyaret ettiği ve örgüt talimatlarını ilettiği iddia edildi.

Ünsal, ifadesinde; 2017 yılında 'örgüte yardım' suçundan soruşturma geçirdiğini, yaklaşık bir yıl tutuklu kaldığını ve 2 yıl 9 ay hükümlü olarak cezaevinde kaldığını belirtti. Çatışma olayını haberlerden duyduğunu, Emrah Yayla'yı sadece bir kez cezaevinde ziyaret ettiğini, Pınar Birkoç ile ise avukatlık kapsamında bir kez görüştüğünü ifade etti.

Avukatların Savunması

Avukat Ezgi Önalan, duruşma öncesi yaptığı açıklamada, meslektaşlarının somut bir delil olmaksızın gözaltına alındığını ve tutuklandığını belirtti. Önalan, meslektaşlarının yalnızca avukatlık faaliyetleri nedeniyle suçlandığını vurguladı ve bu durumun avukatları kriminalize etmeye yönelik bir hamle olduğunu savundu.

Mahkeme Kararı

Mahkeme, Didem Baydar Ünsal'ın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi. Ünsal, savunmasında gözaltı işlemlerinin haksız olduğunu, gözaltında işkence gördüğünü iddia ederek, suçlamaları kabul etmediğini ve avukatlık faaliyetlerinin suçlama için yeterli görülmemesi gerektiğini ifade etti.