İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin olarak, 19 sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıl hapis cezası talep edildi. İddianame, saldırının detaylarını ve şüphelilerin örgüt bağlantılarını içeriyor.

Olayın detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 70 sayfalık iddianamede, saldırının 6 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştiği belirtildi. Adliyenin D blok kapısında görevli polis memurlarına yönelik olarak DHKP/C terör örgütü mensupları Emrah Yayla ve Pınar Birkoç tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda, her iki terörist de ölü ele geçirilmişti. Saldırıda, vatandaş Dilfiraz Karataş hayatını kaybederken, 3'ü polis olmak üzere toplam 6 kişi yaralanmıştı.

Sanıklar ve iddianamede yer alan bilgiler

İddianamede, 19 sanık "terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanacak. Sanıklar arasında, saldırının gerçekleştirildiği gün adliyenin önündeki polis kontrol noktasına yaklaşan eylemci Pınar Birkoç’un biber gazı sıkarak polis memurlarını engellemeye çalıştığı ve Emrah Yayla’nın polis memurunu yaralayarak ateş açtığı belirtiliyor. Saldırının ardından, eylemcilerin polis karşılık vermesiyle etkisiz hale getirildikleri ifade ediliyor.

İddianamede, Pınar Birkoç'un ablası Necla Birkoç, kardeşinin örgütle olan bağlarını koparamadığını ve ailesinin defalarca uyarıda bulunmasına rağmen bu bağın sürdüğünü belirtti. Necla Birkoç, "Kardeşim Pınar Birkoç'un örgütle ilişkisini kendi rızasıyla bitiremeyeceğini yaşanan olayla anlamış olduk" dedi.

Firari şüpheliler ve diğer bilgiler

İddianamede, DHKP/C terör örgütünün "merkez komite" tarafından yönetildiği ve firari şüphelilerden Sabancı suikastı failleri Fehriye Erdal, Zerrin Sarı, Seher Demir ve Musa Aşoğlu'nun bu komitede yer aldığı ifade ediliyor. Bu kişiler hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtiliyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı şüphelilerin açlık grevi yaparak direndikleri ve örgütsel tavır sergiledikleri de vurgulanıyor.

Dava süreci

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame doğrultusunda şüphelilerin yargılanmasına 31 Ekim 2024 tarihinde başlanacak. Emrah Yayla ve Pınar Birkoç hakkında ise, öldükleri için kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Olayın sonrası

Saldırının ardından gözaltına alınan 96 şüpheliden 14'ü "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "nitelikli kasten öldürme" suçlarından, 33'ü "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan, 1 şüpheli ise "örgüte yardım etme" suçundan tutuklanmıştı. 48 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.