İSTANBUL (AA) - İstanbul Akvaryum, ​​​​​​​Amazon bölgesinde yetişen bitkilerin elektrik sinyallerinin oluşturduğu melodileri ziyaretçilerle buluşturdu.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Akvaryum'un Amazon Yağmur Ormanları bölümünde, ziyaretçilerin bitkilerin dünyasını daha yakından tanıyabileceği "Sound Garden" deneyim alanı oluşturuldu.

Bitkilerin meydana getirdiği elektrik sinyallerinin sonifikasyon teknolojisiyle farklı tarzda melodilere dönüştürüldüğü "Sound Garden" deneyim alanında ziyaretçiler kulaklık takarak Amazon Yağmur Ormanları'nın seslerine doğrudan tanıklık etme fırsatı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu, ziyaretçilerine her zaman unutulmaz ve yenilikçi deneyimler sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Amazon Yağmur Ormanları bölümünde hayata geçirdikleri serginin, sundukları vizyonlarının en yeni ve heyecan verici adımlarından birisi olduğunu belirten Çapanoğlu, "Bitkilerin elektrik sinyallerini melodilere dönüştüren bu yenilikçi teknoloji sayesinde, ziyaretçilerimiz Amazon'un eşsiz atmosferini farklı bir şekilde keşfetme fırsatı bulacaklar. Tüm ziyaretçilerimizi bu benzersiz deneyimi yaşamaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Köpek balıklarından vatozlara, cüce kayman timsahından balon balıklarına kadar birçok canlı türüne ev sahipliği yapan İstanbul Akvaryum, ziyaretçilerine birbirinden ilginç canlıları yakından tanıma fırsatı sağlıyor.