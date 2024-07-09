İSTANBUL (AA) - İstanbul Akvaryum'da 4 gentoo türü penguen daha dünyaya gözlerini açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 17 bin kara ve deniz canlısına ev sahipliği yapan İstanbul Akvaryum, "Canlıların Korunaklı Bölgelerde Yetiştirilmesi Programı" kapsamında, küresel ısınma nedeniyle sayıları giderek azalan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan penguen popülasyonuna katkı sağlamaya devam ediyor.

Daha önce de bu konuda önemli başarılar elde eden İstanbul Akvaryum, 4 bebek gentoo türü penguenin doğmasıyla birlikte uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı. Ortalama 38 günlük kuluçka süresinin ardından 100 gram ağırlığında dünyaya gelen bebek penguenler ebeveynleri tarafından gün içinde sık sık besleniyor.

- "Ülkemizin biyolojik çeşitliliği koruma ve sürdürülebilirlik konusundaki yetkinliğini gözler önüne seriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu, ilk penguenleri 2016'da 4 nesildir türleri Valensiya Akvaryumu'nda korunma altındayken "Canlıların Korunaklı Bölgelerde Yetiştirilmesi Programı" kapsamında tesisin uygun koşulları sağlamasıyla evlat edindiklerini belirtti.

Çapanoğlu, küresel ısınma nedeniyle dünya genelinde sayıları oldukça azalan penguenlerin nesillerinin sürdürülmesi ve korunması için en iyi koşulları profesyonel teknik ekipleri ve teknolojik altyapıları sayesinde uzun süredir sağladıklarını aktardı.

Çapanoğlu, şunları kaydetti:



"4 yeni bebek penguenimizin doğum haberi, bize dünya genelinde gentoo penguenlerinin nesillerinin korunması ve popülasyonunun artırılması çalışmalarına büyük bir katkı yaptığımızı gösteriyor. İstanbul Akvaryum olarak biyolojik çeşitliliği koruma ve sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu başarılar, yalnızca akvaryumumuzun değil, aynı zamanda ülkemizin de biyolojik çeşitliliği koruma ve sürdürülebilirlik konusundaki yetkinliğini gözler önüne seriyor."

- Penguen neslinin devamı için yapılan çalışmalara veri sağlanıyor

World Association of Zoos and Aquariums (WAZA) standartlarında faaliyet gösteren İstanbul Akvaryum'da soğuk iklim penguenleri için gerekli olan doğal şartların tamamı sağlanıyor. Taze yiyeceklerle beslenen penguenlerin bakımları bu konuda özel eğitim almış, profesyoneller tarafından periyodik olarak takip edilerek yapılıyor.

Penguen neslinin devamı için 24 saat kayıt yapan kameralar sayesinde dünyadaki bilimsel araştırma ve sürdürülebilirlik çalışmalarına veri sağlanıyor.