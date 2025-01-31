İstanbul Ataköy’de alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kaza, büyük bir maddi hasara yol açtı.

Alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti

Saat 05.15 sıralarında Ataköy Rauf Orbay Caddesi üzerinde alkollü sürücü Emre Aşmaz, kullandığı Volkswagen marka aracıyla direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu öğrenilen Aşmaz, aracın kontrolünü kaybederek çimenlik alana girdi. Yaklaşık 100 metre boyunca sürüklenen araç, önce bir ağaca çarptı, ardından trafik levhasına çarparak bariyerleri aşarak iki refüj arasındaki boşluğa uçtu.

Araç ağaçta asılı kaldı

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Asılı kalan araçtan çıkarılamayan sürücü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazayı hafif yaralarla atlatan sürücü Aşmaz, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik normale döndü

Araç, çekici yardımıyla kazalı yerden kaldırıldı ve trafik normal seyrine döndü. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.