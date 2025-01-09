İstanbul Avcılar’ın Ambarlı Mahallesi’nde, saat 17.00 sıralarında iki bina arasındaki boşlukta çıkan yangın, çevre sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Yangın sıçrayarak dairelere ulaştı

Edinilen bilgilere göre, Ambarlı Mahallesi’ndeki iki bina arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler hızla büyüyerek birinci ve ikinci kattaki dairelere sıçradı. Yangını gören vatandaşlar, hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sonucunda dairelerde maddi hasar meydana gelirken, can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Yangının çıkış nedeni hakkında detaylı inceleme başlatıldı. Yetkililer, yangının kaynağını belirlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.