İstanbul Avrupa Otoyolu’nun Bağcılar mevkiinde gece saatlerinde korkutan bir yangın meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan 34 FKM 17 plakalı hafif ticari aracın motor kısmında aniden yangın çıktı.

Sürücü Ramazan Yayla, dumanları fark edince aracı hemen emniyet şeridine çekerek eşiyle birlikte araçtan çıkmayı başardı. Ancak, alevler kısa sürede büyüyerek aracı tamamen sardı. Yangın nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu oluştu.

Patlamalar korku yarattı

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında araçta küçük çaplı patlamalar yaşanırken, çevrede bulunan diğer sürücüler panikle uzaklaştı. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ancak, araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Trafik normale döndü

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, olay nedeniyle otoyolda oluşan trafik yoğunluğu, yangının söndürülmesinin ardından normale döndü. Yetkililer, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.