Beril SÖNMEZ, (DHA) – İstanbul, ABD merkezli seyahat ve tatil dergisi Travel ve Leisure (T+L) okuyucuları tarafından seçilen Avrupa’nın 15 Favori Kenti 2023 listesinde 1’inci sırada yer aldı. İstanbul ayrıca Dünya’nın 25 Favori Kenti 2023 listesine 8’inci sıradan girdi.

ABD'de ilk olarak 1971 yılında yayımlanmaya başlayan seyahat ve tatil dergisi Travel ve Leisure okuyucuları, her yıl düzenlenen “Dünya’nın En İyileri Ödülü” anketinde Avrupa’nın Favori 15 Kenti’ni belirledi. Yaklaşık 165 bin okuyucu mimari, yemek kültürü, genel kültür, ev sahipliği ve alışveriş konularında tercih ettikleri kentleri oyladı ve İstanbul, 90.23 puan alarak Avrupa’nın en favori kenti seçildi.

Travel ve Leisure’dan İstanbul’a dair yapılan açıklamada “Türkiye zorlu bir yılı atlatırken bile, T+L okuyucuları İstanbul'u listenin en başına koydu. Bir okuyucu, ‘sunacak çok şeyi olan güzel bir şehir’ olduğunu söylerken, bir diğeri ‘her bütçeye uygun’ bir şehir olduğunu söyledi” denildi. İstanbul’un en beğenilen yerleri arasında Kapalı Çarşı, İstanbul Boğazı ve Sultanahmet Meydanı yer aldı. Listede bulunan diğer kentler arasında İtalya’dan Floransa, Roma yer alırken Prag, Barselona, Edinburgh, Bordo ve Viyana listedeki favori kentlerden oldu. İstanbul, yine okuyucular tarafından oylanan Dünya’nın 25 Favori Kenti 2023 listesine ise 8’inci sıradan girdi.