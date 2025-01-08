İstanbul Baraj Doluluk Oranı Yüzde 41,70’e Yükseldi!

İstanbul'da 20 milyonun üzerindeki nüfusun su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranları, özellikle son haftalarda artan yağışlarla birlikte dikkat çekici bir yükseliş gösterdi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 8 Ocak 2025 tarihli verileri paylaştı ve İstanbul barajlarının doluluk oranını açıkladı.

İstanbul Baraj Doluluk Oranı:

İstanbul genelinde baraj doluluk oranı, 8 Ocak itibarıyla yüzde 41,70 olarak ölçüldü. Önceki gün oranı ise yüzde 41,60, ayın başında ise yüzde 40,61 olarak kaydedilmişti.

Barajlara Göre Doluluk Oranı:

Elmalı Barajı: 83,54

Kazandere Barajı: 66,66

Istrancalar Barajı: 72,56

Ömerli Barajı: 45,32

Terkos Barajı: 43,82 Eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya hayatını kaybetti

Sazlıdere Barajı: 35,39

Pabuçdere Barajı: 40,75

Darlık Barajı: 37,31

Büyükçekmece Barajı: 37,84

Alibeyköy Barajı: 25,12

Yağışların Etkisi:

Özellikle Elmalı Barajı’nın yüzde 83,54 oranıyla en yüksek doluluk seviyesine ulaşması dikkat çekerken, Alibeyköy Barajı yüzde 25,12 ile en düşük doluluk oranına sahip. Bu veriler, İstanbul'un su kaynaklarının düzenli izlenmesi ve gelecekteki su ihtiyacına yönelik önem taşıyor.