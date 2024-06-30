Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu (Önce İlke ÇAG) ön seçiminde, mevcut İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Ali Gürbüz oyların büyük çoğunluğunu alarak başkan adayı oldu.

Ali Gürbüz başkan adayı oldu

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’nun gerçekleştirdiği ön seçimde, İstanbul Barosu Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Ali Gürbüz, oyların büyük bölümünü alarak grubun başkan adayı seçildi. Uzun yıllardır İstanbul Barosu’na hizmet veren Gürbüz, daha önce 2 yıl Disiplin Kurulu üyeliği ve 6 yıl Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştı.

Üç aday yarıştı

Ön seçimde avukat Ramazan Çakmakçı, avukat Emir Hüseyin Acar ve avukat Ali Gürbüz yarıştı. Katılımın yüksek olduğu seçimlerde, oyların büyük kısmını alan Gürbüz, başkan adayı olarak öne çıktı. Gürbüz, konuşmasında genel kurulun ön seçim kararına gösterilen saygı ve katılım için minnettarlığını ifade etti. "Genel Kurulumuzun ön seçim kararına gösterdiğiniz saygıdan ve katılımınızdan ötürü size minnettarım. Grubumuzun demokrasiye ve hukuka ne kadar bağlı olduğunu bir kez daha gördük. Bugüne kadar çok çalıştık, ancak henüz yolun başındayız. Hep birlikte kazanacağız diyerek çıktığımız yolda, nice başarılara yine beraber imza atacağız” dedi.

Ekim 2024'te büyük seçim

İstanbul Barosu Başkanlık Seçimi, Ekim 2024'te Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Yaklaşık 65 bin avukatın oy kullanacağı seçimle yeni başkan belirlenecek. İstanbul Barosu, üye sayısıyla dünyanın en büyük barolarından biri olarak biliniyor ve bu seçim, baronun geleceği için önemli bir dönüm noktası olacak.