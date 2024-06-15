Kaza, saat 19.30 sıralarında gerçekleşti.

Kazanın detayları

İddiaya göre, 59 AHV 821 plakalı hafif ticari araç, sollama yapmaya çalıştığı sırada aynı yönde ilerleyen Eyüp Demir'in kullandığı 34 FYF 738 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle, 34 FYF 738 plakalı araç yan yatarak bir süre sürüklendi.

Yaralılar ve müdahale

Kazanın ardından İlhan Kahveci, Muhammed Çelen ve Ömer Çağ yaralandı. Olay yerine hızlıca sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, ilk müdahaleleri olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Trafik ve incelemeler

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. İtfaiye ekipleri, kazaya karışan araçlarda bir süre inceleme yaptı.

Görgü tanıkları ve araç sürücüleri

Görgü tanıkları, kazanın bir anda gerçekleştiğini ve araçlardan birinin ani manevrasının çarpışmaya neden olduğunu belirtti. Araç sürücüleri, kazanın ardından kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yaralıların hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Güvenlik önlemleri ve trafik akışı

Polis ekipleri, kaza alanında güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü bir şekilde yönlendirdi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından araçlar yoldan kaldırıldı ve trafik akışı normale döndü.

Bu kaza, O-3 Bağlantı Yolu'ndaki sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, sürücüleri trafik kurallarına uymaya ve dikkatli olmaya çağırdı.