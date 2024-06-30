Amatör, profesyonel ve balık tutma hobisi olan 18 yaş üstü toplam 76 olta balıkçısı Gürpınar Balık Hali Sahili’nde kıyasıya mücadele ederken gün boyu süren Beylikdüzü Belediyesi Olta Balıkçılığı Yarışması, heyecan dolu anlara sahne oldu.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Beylikdüzü Olta Balıkçıları Derneği iş birliğiyle ‘6. Geleneksel Olta Balıkçılığı Yarışması’ düzenlendi.

Gürpınar Balık Hali Sahili’nde yapılan organizasyonda yarışmacılar denize oltalarını atarken seyirciler de heyecanlı anlar yaşadı. İlçede geleneksel balıkçılığı desteklemek amacıyla düzenlenen yarışmada, balıkçılığa gönül veren amatör ve profesyonel vatandaşlar hünerlerini sergiledi.Etkinlik, Yemli Av Yarışması olarak tek kategoride yapıldı. 76 yarışmacının katıldığı organizasyon belirli kurallara dayalı, yakalanan balığa zarar vermeden, sağlıklı ve canlı olarak suya bırakma prensipleri doğrultusunda gerçekleşti.

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mehmet Esmer, kapanış töreninde yaptığı konuşmada emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Bugün çok keyifli bir etkinlikte bir araya geldik. Beylikdüzü’nde denizle buluşmaya devam ediyoruz. 6. Geleneksel Olta Balıkçılığı Yarışmasını 76 sporcunun katılımıyla gerçekleştirdik. İlçede geleneksel hale gelen olta balıkçılığı yarışmalarında ve diğer birçok etkinlikte tekrar bir araya geleceğiz. Emeği geçen tüm arkadaşlara ve Beylikdüzü Olta Balıkçıları Derneği’ne teşekkür ediyorum.Umarım yedicisinde de hep bir arada oluruz” ifadelerini kullandı.