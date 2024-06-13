Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen Yerel Yönetimler Akademisi’nde yaptığı konuşmada Beylikdüzü’nde yürütülen ve Türkiye’ye örnek olan çalışmaların süreçlerini anlattı.İSTANBUL (İGFA) _ Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen Yerel Yönetimler Akademisi 24’e katıldı. Bahçeşehir Üniversitesi’nin Beşiktaş’taki yerleşkesinde düzenlenen konferansta öğrencilere hitap eden Başkan Çalık, Beylikdüzü’nde yürütülen ve Türkiye’ye örnek olan çalışmaların süreçlerini anlattı.

Yeşil alanlardan sosyal projelere, kentsel dönüşüm projelerinden afet hazırlığına kadar çok geniş yelpazede yürütülen çalışmalarla binlerce kişiye umut olduklarının altını çizen Başkan Çalık, “Beslenme Saati ile anne ve çocuklara, evde bakım hizmetleri ile yaş almış ve engelli vatandaşlarımıza, Yaşam Bahçesi’nde üretilen ürünlerle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, bilim, sanat ve kültür merkezlerimizle çocuk ve gençlere umut olduk. Bunları yaparken sürdürülebilir olmasına dikkat ettik. Benim aksamasına tahammül edemediğim hizmetlerimiz ihtiyaç sahiplerine yönelik verdiğimiz bu hizmetlerdir. Afet anı ve sonrası ilgili de çok ciddi bir hazırlık içerisindeyiz. Ben Türkiye'nin herhangi bir noktasında afet olduğunda Beylikdüzü olarak en hızlı biçimde ulaşabildiğimizi gördüm ama afet bizim bölgemizde olursa ne yapacağız? Buna hazırlık yapıyoruz şu an. Beylikdüzü'nün on mahallesine afet müdahale istasyonu kurduk. İnsan eliyle yapılmış en büyük yeşil alan olan Yaşam Vadisi ve açtığımız onlarca park ile yeşil bir Beylikdüzü için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“YARINLARDAN ASLA GERİ DURMAYIN, CESARETLİ OLUN”

Gençlere yol açmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Çalık, “Siyaseti düzeltecek olan sizlersiniz. Yerel yönetimler olarak yarın bizim oturduğumuz koltuklarda siz gençler oturacaksınız. Bu koltuklar baki değil. Hiç kimsenin babasından kalmış koltuklarda değil. Hak edengörevine devam eder. Zamanınızı çok iyi değerlendirin. Üniversiteli olmanın, keyfini çıkartın ama memleket meselelerine de kayıtsız kalmayın. Yarınlardan da asla geri durmayın, cesaretli olun. Siz cesur olmadığınız, siyaset mekanizmasını düzeltmediğimiz sürece memlekete huzur getirme şansımız yok. Siyaset mekanizmasının gen haritasını mutlaka yeniden yazmak zorundasınız” diye konuştu.