İSTANBUL (AA) - İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin 2023-2024 Akademik Yılı önlisans, lisans ve lisansüstü mezunları düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2023–2024 Akademik Yılı mezuniyet törenlerini 4-12 Temmuz tarihleri arasında düzenledi.

santralistanbul Kampüsü'nde düzenlenen törenlerde önlisans, lisans ve lisansüstü eğitimlerini başarıyla tamamlayan 5 bine yakın öğrenciye diplomaları takdim edildi.

Tören, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcıları Mehmet Can ve Prof. Dr. M. Remzi Sanver'in katılımıyla gerçekleşti.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Ege Yazgan, Bilgi Üniversitesi olarak öğrencilerin Bilgi'de aldıkları eğitimle dünyaya ve yaşadıklarına dair yeni bir bakış açısı kazandığını umut ettiklerini ifade etti.

Geleceğin her zamankinden daha belirsizliklerle dolu olduğunu belirten Yazgan, şunları kaydetti:

"Sanayi Devrimi’ne benzer bir sürecin başındayız. Teknolojik gelişmelerle iş yapış biçimlerimiz değişiyor ve hiç görmediğimiz yepyeni işler ortaya çıkıyor. Yaratıcılığınız, özgür düşünme ve çözüm üretme yeteneğiniz, değişime uyum sağlama kabiliyetiniz bu değişikliklerle baş etmek için en büyük yardımcınız olacak. Bilgi Üniversitesi tahsilinizde aldığınız formasyonun, edindiğiniz sorgulama yetilerinin, değişik düşünce ve yaşam biçimlerine eşit saygı gösterme alışkanlığınızın içinde yaşadığınız toplumun gelişmesinde çok önemli bir rol oynayacağını hiç unutmayın. Yolunuzun, bahtınızın ve zihninizin açık olmasını diliyor, mezuniyetinizi kutluyor, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum."

