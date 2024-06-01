İSTANBUL (AA) - İstanbul Bilgi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri tarafından FBA 352 Erkek Giyim dersi kapsamında hazırlanan "Stil Sahibi Çekicilik" sergisi ile FBA 234 Moda Fotoğrafçılığı dersinin çalışmalarının yer aldığı "Modanın Ruhu" sergisi santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, FBA 352 Erkek Giyim dersi öğrencilerinin çalışmalarının yer aldığı, Damat|Tween desteğiyle hazırlanan “Stil Sahibi Çekicilik" sergisi, modern erkek giyim algısını sorguluyor.
FBA 234 Moda Fotoğrafçılığına Giriş dersine katılan öğrencilerin ders için çektikleri fotoğraflardan derlenen "Modanın Ruhu" fotoğraf sergisi, moda dünyasının temelini oluşturan malzemelere farklı bir bakış açısı getiriyor.
Yakın plan çekim tekniklerini kullanarak malzemelerin fiziksel özelliklerinin ötesine geçen öğrenciler, bu malzemelerin ruhuna ulaşmaya çalışıyor. Basit nesneler sanatsal fotoğraflara dönüşürken modanın ruhuna dair bir bakış açış sunuyor.
“Modanın Ruhu" sergisinde Ayşenur Çetinkaya, Berfin Atbaş, Cemre Fidancı, Deniz Aydemir, Derin Poyraz, Doa Alamami, Ebru Araz, Eylül Certel, Hale Nur Gültekin, İlhan Bozgül, İnci Tabaklar, Livanur Günay, Melisa Sütçü, Narod Alice Yeşiltepe, Petek Girit, Sabri Kemal Bozkurt, Simay Saltoğlu, Simay Taner, Sude Güner, Sueda Şekerci, Zeynep Şahin, Zeynep Ekin Mert, Zeynep Sude Tuç'un çalışmaları yer alıyor.
Stil Sahibi Çekicilik" sergisi ise Marina Arefeva, Aybike Akçay, Eylül Gözen, Gaye Yılmaz, Simge Olcaytuğ İhtiyaroğlu, Aylin Bayraktaroğlu, Alaa Abdulsalam Abdulrab Al-Salafi, Jana A. Y. Aldaoor, Tuana Çamcı, Nil İpek Ünsal, Selçuk Durdu, Zeynep Rümeysa Aydemir, Emine Betül Öcek, Berfin Sevinç, Samira Zehra Diker, Bengüsu Alparslan, Lynn Flaifel, Betül Beyza Taşova, Miyuki Yanagisava, Asal Jalalat, Samet Topuz, Aytak Malekpour Farsadi, Murat Karagüven'in tasarımlarına ev sahipliği yapıyor.