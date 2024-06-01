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Stil Sahibi Çekicilik" sergisi ise Marina Arefeva, Aybike Akçay, Eylül Gözen, Gaye Yılmaz, Simge Olcaytuğ İhtiyaroğlu, Aylin Bayraktaroğlu, Alaa Abdulsalam Abdulrab Al-Salafi, Jana A. Y. Aldaoor, Tuana Çamcı, Nil İpek Ünsal, Selçuk Durdu, Zeynep Rümeysa Aydemir, Emine Betül Öcek, Berfin Sevinç, Samira Zehra Diker, Bengüsu Alparslan, Lynn Flaifel, Betül Beyza Taşova, Miyuki Yanagisava, Asal Jalalat, Samet Topuz, Aytak Malekpour Farsadi, Murat Karagüven'in tasarımlarına ev sahipliği yapıyor.

Yakın plan çekim tekniklerini kullanarak malzemelerin fiziksel özelliklerinin ötesine geçen öğrenciler, bu malzemelerin ruhuna ulaşmaya çalışıyor. Basit nesneler sanatsal fotoğraflara dönüşürken modanın ruhuna dair bir bakış açış sunuyor.

FBA 234 Moda Fotoğrafçılığına Giriş dersine katılan öğrencilerin ders için çektikleri fotoğraflardan derlenen "Modanın Ruhu" fotoğraf sergisi, moda dünyasının temelini oluşturan malzemelere farklı bir bakış açısı getiriyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, FBA 352 Erkek Giyim dersi öğrencilerinin çalışmalarının yer aldığı, Damat|Tween desteğiyle hazırlanan “Stil Sahibi Çekicilik" sergisi, modern erkek giyim algısını sorguluyor.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bilgi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri tarafından FBA 352 Erkek Giyim dersi kapsamında hazırlanan "Stil Sahibi Çekicilik" sergisi ile FBA 234 Moda Fotoğrafçılığı dersinin çalışmalarının yer aldığı "Modanın Ruhu" sergisi santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

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