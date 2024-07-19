İSTANBUL (AA) - İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Avrupa Birliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayhan Kaya, Birleşik Krallık'ta sosyal ve beşeri bilimler alanında faaliyet gösteren İngiliz Akademisi'ne uluslararası üye olarak seçildi.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen bilim insanlarının seçildiği İngiliz Akademisi, kurulduğu 1902'den bu yana sosyal ve beşeri bilimler alanında akademik çalışmaları teşvik ederek bu çalışmalardan elde edilen bulguların kamu yararı ve toplumsal refah için uygulanmasını hedefliyor.

Uluslararası üyelerini sosyal ve beşeri bilimler alanında yürüttükleri çalışmalarla yüksek uluslararası saygınlığa ulaşmış bilim insanları arasından seçen İngiliz Akademisi'nin 400'ün üzerinde uluslararası üyesi, toplamda ise 1700 üyesi bulunuyor.

Akademi'ye 2024'te seçilen üyelerin 52'si Birleşik Krallık genelindeki 21 üniversiteden seçilirken 30'u ABD, Kanada, Güney Afrika, Japonya, Çin, Avustralya, Tayvan, İsviçre, Almanya, İtalya, Hollanda, Türkiye ve İsrail üniversitelerinden seçildi. Prof. Dr. Ayhan Kaya, Türkiye üniversitelerinden 2024'te akademiye üye olarak seçilen tek bilim insanı oldu.