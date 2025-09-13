Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulan İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne kayyum atandı. Üniversiteye atanan kayyumun, geçmişte AKP’den milletvekili aday adayı olan ve iktidara yakın Yeni Şafak gazetesinde yazılar kaleme alan Prof. Dr. Ahmet Ulusoy olduğu öğrenildi.

TMSF’den Bilgi Üniversitesi’ne kayyum

Can Holding soruşturması çerçevesinde Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli süreç kapsamında, holdingin şirketleriyle birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi de incelemeye dahil edildi. Üniversite yönetimine TMSF tarafından kayyum atandı ve mevcut yönetimin görevine son verildi.

Üniversite açıklama yaptı

Bilgi Üniversitesi yönetimi, kayyum atamasıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtti:

Öğretim elemanları, idari personel ve öğrenciler açısından endişe edilecek bir durum bulunmamaktadır.

Eğitim-öğretim faaliyetleri kesintisiz devam edecektir.

Kamuoyu gelişmelerden bilgilendirilmeye devam edilecektir.

Kayyum Prof. Dr. Ahmet Ulusoy

Üniversiteye atanan kayyum Prof. Dr. Ahmet Ulusoy’un geçmişte AKP’den milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıktı. Ulusoy, 2007 ve 2015 genel seçimlerinde AKP listesinde yer almak için başvuruda bulunmuştu. Ayrıca iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinde çeşitli yazılar kaleme almıştı.

Akademik ve kamuoyu tepkisi

Akademisyenler ve öğrenciler, kayyum atamasının eğitim sürecine etkilerini yakından takip ediyor. Üniversite, açıklamasında eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini vurgulasa da kayyumun siyasi geçmişi ve iktidara yakınlığı tartışma yaratıyor.