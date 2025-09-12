Can Holding’e yönelik başlatılan soruşturmanın ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne el koydu. Üniversitenin mevcut yönetimi görevden alınırken, yerine kayyum heyeti atandı.

Kayyum ataması resmileşti

Üniversite yönetimi tarafından yapılan açıklamada, kayyum heyetinin göreve başladığı bildirildi. Açıklamada, mütevelli heyetin görevine son verildiği ve yeni yöneticilerin atandığı belirtildi.

TMSF tarafından yapılan görevlendirmeye göre, YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Levent Çetin ve Av. Mehmet Çiçek kayyum olarak atandı. Üniversitenin bundan sonraki yönetim sürecini bu heyet üstlenecek.

Yapılan açıklama şu şekilde:

'YÖK DE DAHİL EDİLMİŞTİR'

Operasyonların ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding'e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında holdinge ait şirketlerle birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi de sürece dahil edilmiştir.

Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz açısından endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam edecektir. Gelişmelerden bütün kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."