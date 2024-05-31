İstanbul Boğazı'nda makine arızası geçiren Cornelia isimli gemi nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü olarak durduruldu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, olay yerine kurtarma ekiplerini sevk etti.

Kurtarma operasyonları başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Beşiktaş önlerinde makine arızası yaşayan CORNELIA isimli 176 metre boyundaki gemi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı Kılavuz Kaptanımız ve KURTARMA-9 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı." ifadeleri kullanıldı.

Trafik ne zaman normale dönecek?

Bölgeye sevk edilen kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ederken gemi trafiğinin ne zaman normale döneceği hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.