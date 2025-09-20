İstanbul Boğazı’nda dün akşam saatlerinde meydana gelen deniz kazasında, Beşiktaş-Üsküdar seferini yapan yolcu motoru ile Panama bayraklı Artvin isimli kuru yük gemisi çarpıştı. Çarpışmanın ardından yolcu motorunda bulunan 12 kişinin yaralandığı, ancak denize düşen kimse olmadığı bildirildi.
Kaza sonrası yaralı yolcular ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yolcu motoru güvenli şekilde Üsküdar İskelesi’ne yanaştırılırken, kuru yük gemisi Artvin, Kıyı Emniyeti’ne bağlı KEGM-4 botu ve kılavuz kaptan eşliğinde Büyükdere demirleme sahasına götürüldü. Burada gemide hasar tespit çalışması yapılacağı öğrenildi.
Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.