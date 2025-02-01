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Sis nedeniyle boğazdaki gemi trafiği 09.55 itibariyle çift yönlü olarak durduruldu. Yetkililer, güvenlik önlemleri alındığı ve gemi trafiğinin yeniden başlatılması için sisin dağılmasını beklediklerini belirtti.

İstanbul Boğazı 'ndaki sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı. Sis, köprüdeki görüş mesafesini önemli ölçüde azaltırken, trafik akışı da zorlaştı.

İstanbul Boğazı çevresinde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun sis , görüş mesafesini düşürerek deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

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