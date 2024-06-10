Havadan çekilen görüntülerde gemilerin geçişi sonrası oluşan köpüklerin kaybolmadığı ve Boğaz'ın her köşesini kapladığı görülüyor.

Avcılar sahillerinde ise havadan çekilen görüntülerde müsilaj net bir şekilde görülüyor. Müsilaj Avcılar açıklarında kilometrelerce uzunlukta uzun ve ince bir çizgi şeklinde görüntülenirken, uzmanlar müsilajın görüldüğü yerlerde denize girilmemesini uyardı.

İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, İstanbul Boğazı'nda oluşan köpüklerin müsilajı hatırlattığını ve "müsilajın uykuya yatıp yaz aylarında tekrar uyandığını" ifade etti.

Çetintaş, müsilajın deniz canlılarına büyük zarar verdiğini, özellikle balıkların ölümüne yol açtığını ve çocuklarda ishal ve kusma vakalarına neden olduğunu belirtti.

Müsilajın tekrarlanmaması için İstanbul Boğazı'nın daha fazla incelenmesi ve temizlenmesi gerektiğini vurgulayan Çetintaş, "Müsilajı görür görmez kaçın denize girmeyin" uyarısında bulundu.

Uzmanlar da müsilajın tekrarlanmaması için deniz kirliliğinin önlenmesi ve havaların ısınmasına karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.