Sumou Holding'in sahibi Ayedh Bin Farah Bin Al Mubarak Al Kahtani, Uskumruköy'deki 57 dönümlük dev arazisini iş adamı Nihat Özçelik'e sattı. Arazinin satışı, ticaret sicil gazetesinde yayınlanarak tescillendi.

Ticaret sicil gazetesinde tescillendi

4 Temmuz 2024 tarihinde yayımlanan ticaret sicil gazetesinde, arazinin el değiştirdiği bilgisine yer verildi. İlanda, yönetim kurulu ve yetkililer bölümünde Nihat Özçelik'in adı geçiyor.

Arazi değeri ve satış fiyatı

Ticaret sicil gazetesinde satış rakamına yer verilmedi. Ancak Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, gayrimenkul uzmanları çevredeki fiyatların arazinin dönümü için 1 ila 1.2 milyon dolar arasında değiştiğini belirtti. Bu kapsamda, 57 dönümlük arazinin satışının 50 ila 65 milyon dolar arasında gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Satışı gerçekleştiren şirket

Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren ve bölgenin en önemli gayrimenkul şirketleri arasında yer alan Sumou Holding'in sahibi Ayedh Bin Farah Bin Al Mubarak Al Kahtani, Boğaz'daki bu değerli araziyi iş adamı Nihat Özçelik'e devretti. Al Kahtani'nin şirketi Kilyos Investment LTD üzerine kayıtlı olan dev arazinin satışı, ticaret sicil gazetesinde resmi olarak tescillendi.