İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bazı medya kuruşlarının yayınladığı haberlerde Üzeyir Kurt isimli vatandaşın sahip olduğu simit tezgahının elinden alındığı ve bunun üzerine açlık grevine başladığına ilişkin ifadeler üzerine yazılı açıklama yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Geçici işgaliye izinlerinin Belediye Gelirleri Kanunun 52’nci maddesine istinaden 1 yıl süre ile her yıl Ocak ayı itibariyle yeni yılda yenilenerek geçici olarak verildiğinin altı çizilen açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şunları kaydetti:

"MİRAS HAKKI GİBİ DEVREDİLEMEZ"

"Üzeyir Kurt isimli şahsın vefat eden babası Bekir Kurt adına işgaliye izninin 2015 yılından itibaren ilçe belediyesinden İBB’ye devrinin yapıldığı, Bekir Kurt’un Şişli İlçesi, Teşvikiye Caddesi No:22 Hak Pasajı önü adresinde simit satış izninin olduğu, 2016-2017-2018-2019-2020 yıllarında geçici işgaliye izinlerinin yenilendiği tespit edilmiştir. Geçici işgaliye izni bulunan Bekir Kurt’un 05.12.2020 tarihinde vefat ettiği ve sonrasında oğlu Üzeyir Kurt’un söz konusu işgaliye izninin üzerine devredilmesi için 20.01.2021 tarihli dilekçe ile müracaat ettiği anlaşılmıştır. İşgaliye izninin geçici olarak belli bir şahsa verildiği, şahsın vefat etmesi veya hakkından feragat etmesinin miras hakkı gibi devredilemeyeceği değerlendirilerek 2021 yılından itibaren vefat edenlerin tezgahları varislerine devredilmemektedir. Verilen geçici işgaliye izinlerin müktesep hak teşkil etmemesi ve varisler arasında sorunlara neden olmasından dolayı vefat edenlerin tezgahlarının kaldırılması hususunda karar alınmış olup, söz konusu tezgahın açılmaması konusunda Üzeyir Kurt’a uyarılar yapılmıştır. Uyarıları dikkate almayan Üzeyir Kurt’a ait izinsiz tezgah yedd-i emin esasları doğrultusunda alınarak depoya kaldırılmıştır"