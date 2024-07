İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye’yi, 11 olimpik ve 13 paralimpik olmak üzere, toplam 24 sporcu ile temsil edecek. Türkiye’yi temsil edecek sporcuları kamuoyuna tanıttı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’yi Paris'te gerçekleşecek 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda temsil edecek toplam 24 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü sporcusu kamuoyuna tanıtıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane’deki merkez yerleşkesinde düzenlenen tanıtım toplantısında; Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, paralimpik okçuluk dalında Dünya ve Avrupa Şampiyonu Sadık Savaş ile tekvando dalında Dünya ve Avrupa Şampiyonu Merve Dinçel Kavurat birer konuşma yaptı.

İstanbul’un bir spor şehri olduğunu belirten Başkan İmamoğlu, “Ve bu spor şehri kimliği, aslında çok öne çıkmaz ama çıkmalıdır. Çünkü dünya ölçeğinde kulüpleriyle, sporcularıyla, organizasyonlarıyla olağanüstü bir geçmişe sahip kentlerden bir tanesidir İstanbul. İstanbul'da, neredeyse 19. yüzyılın sonlarından itibaren spora dönük mücadele ve var olma, aynı zamanda spor ve sporcu gelişimiyle ilgili atılan öncü adımlar, ülkemiz adına da milletimiz adına da öncü kuruluşlar ve adımlar olmuştur” dedi.

“TÜRKİYE'NİN İLK SPOR MASTER PLANINI HAZIRLAYAN KADRO OLDUK”

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi öncü kuruluşların dünya ve Türkiye vitrininde ayrı bir yeri olduğuna dikkat çeken Başkan İmamoğlu, “Bu bağlamda, ülkemize çok sayıda sporcu ve spor insanı kazandırmış bu şehrin, spora dair her hassasiyetini korumak da bizim yükümlülüğümüzde. Spora dair hassasiyet derken; tarih yazmış semt kulüpleri, tarih yazmış büyük kulüpleri ve spor insanları, yöneticileri, her yönüyle sporcuları mutlaka isimleri yaşamalı, yaşatılmalı ve gelecek nesillere aktarılmalı” diye konuştu. Spora dair tespit edilen eksiklikleri tamamlamak ve toparlamak adına güçlü adımlar attıklarını vurgulayan İmamoğlu, “Bu anlamda uzman spor insanlarıyla birlikte, sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin ilk spor master planını hazırlayan kadro olduk. Bu planla ortaya koyduğumuz ihtiyaçlar, hedefler doğrultusunda yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz. Rastgele değil, bilimin ışığında bunu yapıyoruz. Böylece İstanbul'un spor altyapısını ve sporcu yetiştirme kapasitesini de anlamlı bir biçimde büyütmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

“Yetenekli çocuklarımızı, gençlerimizi sahada tespit edip, onların doğru yönlendirilmesi hususunda da gerçekten önemli adımlar atmaya devam ediyoruz” diyen İmamoğlu, “Her yaştan, her sağlık koşulundan hemşehrimizi de düşünüyoruz. Spor, sadece lisanslı sporcu ya da burada gördüğümüz gibi başarılarıyla gurur duyduğumuz sporculardan ibaret değildir. Spor, aynı zamanda toplumsal bir kabulü gerektirir. Toplumun sporla barışık olması ve sporun evrensel bir duygu olduğunu ve bunu hisseden bir toplum olma meselesi de çok kıymetlidir. Ve İstanbul'umuzda, özellikle dünyanın belki en evrensel kentlerinden biri olma, sorumlu olan bir şehirde, bu duygunun en üst seviyeye tırmanması için de çalışmalarımızı güçlü bir şekilde yapıyoruz. Her yaştan, her sağlık koşulundan hemşerimizin spor yapma imkanını arttırırken bu şehrin bir spor kenti olma duygusunu var edebilme adına, yeşil alanlarının korunması, spor tesislerinin arttırılması, kamusal alanlarda kamusal spor mekanlarının güçlendirilmesi de kentimizin gelecek vizyonu açısından önemli bir yolculuk tarifidir.” ifadelerini kullandı.