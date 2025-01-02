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Saldırıyı gerçekleştiren Veysi Ateş, Güngören Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Ateş'in evinde yapılan aramalarda bir tabanca ele geçirildi. Sercan Pehlivan’ın ise geçmişteki suç kayıtları da gün yüzüne çıktı. Şüpheli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

31 Aralık sabah saatlerinde Çekmeköy Çamlık Mahallesi Şahinbey Caddesi'nde meydana gelen olayda, "Kurtuluş Kiliseleri Derneği"ne yönelik ticari araç içerisinden silahlı saldırı düzenlendi. Polis ekipleri, saldırının gerçekleştiği aracın plakasından tespit edilmesinin ardından şüphelilerin kimliklerine ulaşarak, Sercan Pehlivan’ı Esenyurt’ta yakaladı. Pehlivan, yaptığı ilk ifadesinde saldırıyı asıl gerçekleştirenin arkadaşı Veysi Ateş olduğunu belirtti.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde Kurtuluş Kilisesi Derneği'ne yönelik gerçekleşen silahlı saldırı sonrası polis ekipleri, teknik ve fiziki takiple 2 şüpheliyi yakalayarak adli işlemleri başlattı. Saldırının anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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