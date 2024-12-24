İstanbul Avcılar'da E-5 Karayolu’nda yol verme meselesi yüzünden sürücüler arasında ilginç bir kavga yaşandı. Olay, Avcılar mevkiinde gerçekleşti ve kısa sürede büyük bir kavgaya dönüştü. Sürücüler arasındaki tartışma, bir anda fiziksel mücadeleye evrildi.

İki sürücü, birbirine "Ben boksörüm, gel" diyerek meydan okudu ve adeta profesyonel boksörler gibi gard aldı. Ancak, yumrukların birbirine isabet etmediği bu ilginç kavga, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında devam etti. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar, sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük ilgi gördü.

Boksörce hareketlerle birbirine saldırmaya çalışan iki sürücü, kimseye zarar vermeden tartışmayı sürdürdü.