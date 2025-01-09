İstanbul E-5 Karayolu'nda gece saatlerinde makas atmaya çalışan bir Togg sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek 3 araca çarptı. Olayda 3 kişi yaralandı ve kazaya dair görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Togg sürücüsünün tehlikeli manevrası kazaya neden oldu

Gece saat 02.00 sıralarında E-5 Karayolu’nun Avcılar-Beylikdüzü istikametinde seyreden bir Togg sürücüsü, makas atarak ilerlemeye başladı. Başka bir sürücüyle inatlaşan Togg sürücüsü, sollama manevrasını gerçekleştiremeyince direksiyon hakimiyetini kaybederek 3 farklı araca çarptı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan 3 araçta da ağır hasar meydana geldi.

Görgü tanığı: "Bomboş yolda makas atmaya çalıştı"

Kazaya karışan bir sürücü, "Bomboş yolda sadece 4-5 araç vardı. Togg sürücüsü, başka bir araçla inatlaşıp makas atmaya çalıştı ama beceremedi. Önce soldaki araca, sonra ortadaki araca, en sonunda da bana çarptı" ifadelerini kullandı.