İSTANBUL (AA) - İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası (İSTETO), yeni projesiyle yetkili elektrik teknisyenlerini ve bilinçli tüketicileri "Yetkili Elektrik Servisi (YES)" çatısı altında birleştiriyor.

İSTETO'dan yapılan açıklamaya göre, İSTETO, özellikle elektrik kaynaklı can ve mal kayıplarına dikkati çekerek "YES" projesini hayata geçiriyor. Vatandaşlarda bu konuda farkındalık yaratmayı ve hizmet kalitesini hedefleyen Yetkili Elektrikçi Uygulaması, pilot bölge olarak İstanbul'da başlatılacak.

YES uygulamasını tercih eden bilinçli tüketicilere ücretsiz ev içi elektrik check-up hizmeti sunulması hedefleniyor.

İSTETO Başkanı Haluk Bozali'nin öncülüğünde yürütülen projede, vatandaşların güvenli ve kaliteli hizmet almasını sağlamak amacıyla elektrik teknisyenlerinin belgelendirilmesi, denetlenmesi ve bilinçlendirilmesi çalışmaları da hız kazanıyor.

Açıklamada projeyle ilgili görüşlerine yer verilen Bozali, sektörün en büyük sorununun elektrik konusunda eğitim almadan, deneme yanılma yöntemi ile hem kendini hem de vatandaşı mağdur eden "merdiven altı" olarak tanımlanan yetki belgesiz ve vergi levhasız çalışan kişiler olduğunu belirtti.

Bozali, "Bu kişilere karşı toplumu bilinçlendirmek ve güvenli hizmet alımını teşvik etmek için YES projesini başlattık. Belgeli ve sorumluluk sahibi teknisyenlerin, sistem üzerinden hizmet vermesini amaçlıyoruz. YES uygulamasıyla, tüketiciler artık uygulama marketlerinden kolayca indirilebilen bir platform üzerinden, 'Arıza-Bakım-Elektrik', 'Abonelik ve Talep', 'Güvenlik Kameraları Sistemleri', 'Uydu-TV Sistemleri', 'Kompanzasyon Sistemleri', 'GES Kurulum ve Bakım', 'Araç Şarj İstasyonu Kurulumu', 'Elektrikle İlgili Bilirkişi- Danışmanlık', 'Asansör Kurulumu-Arıza Bakım', 'Avukata Sorun' gibi birçok hizmete erişebilecekler." ifadelerini kullandı.

Bu uygulama sayesinde vatandaşların güvenli ve kaliteli elektrik hizmeti alacağını aktaran Bozali, "Malzeme güvenliği konusunda da önlemler alınıyor. Sistem üzerinden teknisyenlerin kimlik ve iş takibi yapılarak, odaya üye olmayan ve akredite olmayan kişiler sisteme dahil olamayacaklar. Burada vatandaşlarımızın da hizmet aldığı kişinin 'Yetkili Elektrikçi Kartını' sorması yetkinlik belgelerini tamamlamamış kişilerden hizmet almaması da can ve mal güvenliği açısından önemli, bu konuda de farkındalık yaratmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Bozali, İSTETO olarak YES projesinin ve diğer eğitim faaliyetlerinin toplumda olumlu bir etki yaratacağına inandıklarının altını çizerek, projelerinin yıl boyunca devam edeceğini ve vatandaşlara fayda sağlayacağını umduğunu ifade etti.

- İstanbul için 3 ay içerisinde 100 bin üzerinde kullanıcıya ulaşma hedefi

Verilen bilgiye göre, YES, pazar analizini doğru yaparak ve genişleme stratejisini etkili şekilde uygulayarak Türkiye genelinde büyük kullanıcı kitlesine ulaşabilir ve elektrik tamiri sektöründe lider bir platform haline gelebilir.

Potansiyel kullanıcı hedefinin, İstanbul için 3 ay içerisinde 100 bin üzerinde kullanıcıya ulaşmak, sonrasında tüm Türkiye'yi dahil ederek 1 milyon kullanıcıya hizmet vermek olduğu kaydedildi.