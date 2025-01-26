İstanbul’un Esenler ilçesinde, TEM Otoyolu Fevzi Çakmak Mahallesi Atış Alanı sapağında saat 01.45 sıralarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir motosiklet, bir minibüs ve üç otomobil karıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, toplam 9 kişi yaralandı.

Motosiklet sürüklenerek yandı

Kazaya karışan motosiklet, olay yerinde sürüklendikten sonra yandı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü Yahya K., kazada yaşamını yitirirken, araçlardaki 9 kişi çeşitli derecelerde yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası güvenlik önlemleri alındı

Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği güzergahı geçici olarak trafiğe kapatırken, kaza yerini güvenlik şeridiyle çevreleyerek önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de kazada detaylı incelemelerde bulundu.

Cenaze Adli Tıp’a sevk edildi

Kazanın ardından yaşamını yitiren Yahya K.’nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazanın nasıl gerçekleştiğiyle ilgili polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor.