İstanbul Eyüpsultan’da cinnet geçirip ailesini katleden B.Y., Bursa’da yakalanarak teslim oldu. 18 yaşındaki B.Y., annesini, babasını, kız kardeşini ve babaannesini silahla öldürdü.

Cinayet gecesinde yaşananlar kan dondurdu

Olay, saat 22.30 sıralarında Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak’ta meydana geldi. 43 yaşındaki Mehmet Yenigün, 42 yaşındaki eşi Aysun Yenigün, 13 yaşındaki kızları Zilan Yenigün ve 71 yaşındaki babaannesi Fatma İnce evlerinde ölü bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildiğinde yapılan incelemeler sonucunda, cinayeti işleyen kişinin evin oğlu B.Y. olduğu tespit edildi.

Firar eden B.Y., Bursa’da yakalandı

Ailesini öldürdükten sonra kayıplara karışan B.Y., polis ekiplerinin teknik takibi sonucu Bursa’da yakalanarak teslim oldu. 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen B.Y., teslim olduğu anda suçunu itiraf etti. Öldürülen aile üyelerinin cenazeleri, yakınlarının feryatları eşliğinde evden çıkarılarak Adli Tıp morguna götürüldü.