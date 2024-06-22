İddialara göre, seyir halindeki 34 ZV 9815 plakalı araç, 34 ETM 818 plakalı otomobil ve 34 KIU 195 plakalı motosikletin karıştığı kazada bir araç trafik ışığı levhasına çarptı.

Olay anı ve müdahale

Kaza sonrası olay yerine hemen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yol üzerinde oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle ekiplerin çalışmalarıyla trafik kontrollü bir şekilde ilerledi. Yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Trafik akışı ve araçların durumu

Kazaya karışan araçlar ve motosiklet, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Trafik akışı normale dönerken polis ekipleri de inceleme ve gerekli işlemler için çalışmalarına devam ediyor.