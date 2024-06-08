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Bulgaristan, Türkiye ve Romanya iş çevreleri Bansko’da buluştu

Bulgaristan, Türkiye ve Romanya iş çevreleri Bansko’da buluştu

Elton John ve Tim Rice'ın ödüllü müziklerinin de yer aldığı yapım, İngilizce seslendirme ve Türkçe alt yazıyla gösterildi.

Usta müzisyen Hans Zimmer'ın filmde yer alan eserleri, 85 kişilik ekip ve 16 kişilik koroyla canlı olarak yorumlandı.

Piu Entertainment organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi 'nde gerçekleştirilen etkinlikte, orkestrayı Grammy adayı besteci ve orkestra şefi Esin Aydıngöz yönetti.

İSTANBUL (AA) - Jon Favreau 'nun yönettiği, tüm zamanların en sevilen filmlerinden "The Lion King" ( Aslan Kral ), İstanbul Film Orkestrası eşliğinde sinemaseverlerle buluştu.

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