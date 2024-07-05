İSTANBUL (AA) - Yönetmen ve senarist Fatih Akın'ın "İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek" filminin 4K olarak yenilenmiş versiyonu, MUBİ'de gösterime girdi.

Blind İstanbul'da gerçekleştirilen filmin gala programına, Akın ve MUBİ'nin kurucusu ve CEO'su Efe Çakarel'in yanı sıra Ezgi Mola, Merve Dizdar, Selin Şekerci, Nilperi Şahinkaya, Berkay Ateş, Cansu Tosun, Bige Önal, Yonca Evcimik, Nurgül Yeşilçay, Meltem Cumbul, Fırat Çelik, Taro Emir Tekin, Oktay Çubuk, Ahmet Rıfat Sungar, Mine Tugay, Ceren Yalazoglu Karakoç, Cansel Elçin, Esra Bilgiç, Özge Özacar, Güven Kıraç ve Erkan Can'ın arasında bulunduğu ünlü isimler katıldı.

Programda, BaBa ZuLa ve Gaye Su Akyol sahne alırken, Memo Garan ve Hakan Tamar, DJ performansı sergiledi.

MUBİ ve Hep Yeni Kal işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte Fatih Akın, filmografisinde en sevdiği yapımın "İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek" olduğunu söyledi.

Akın, konuşmasında "Filmin de ruhunu yansıtan Beyoğlu sokaklarında 10 yıl sonra yeniden sevdiklerimle buluşmanın heyecanı içerisindeyim. İstanbul'un cümbüşünden ve rengarenk sokaklarından ilham aldığım filmimizi 20 yıl sonra yeniden sinemaseverlerle buluşturmak, hem filmimizin hem müziklerin hem de İstanbul'un zamansızlığına bir kez daha şahit olmak harika bir duygu. Bu özel geceyi bizimle paylaşan herkese, özellikle de bu gecenin yaratıcısı MUBİ'ye çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

BaBa ZuLa, Ceza, Duman, Mercan Dede, Aynur Doğan, Müzeyyen Senar, Orhan Gencebay, Sezen Aksu, Selim Sesler, Brenna MacCrimmon, Alexander Hacke, Orient Expressions, Replikas, Erkin Koray, Siya Siyabend ve Ayben'in yer aldığı sanatçı ve grupları bir araya getiren "İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek" filmi, izleyicileri İstanbul'un kalbinde müzikal bir yolculuğa çıkarıyor.

Film yenilenmiş versiyonu ile MUBİ platformu üzerinden izlenebilir.