İstanbul hava sahası, sıcak ülkelere doğru yol alan leyleklerin geçiş güzergahı haline geldi. Ağustos ve Eylül aylarında yaklaşık 1 milyon leyleğin İstanbul üzerinden geçiş yapması beklenirken, bu durum hava trafiğini etkiliyor.

Pilotlar, leylek sürüleriyle karşılaştıklarında uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla hava trafik kontrolörlerine bildiriyor. Olası çarpma tehlikelerine karşı, kontrolörler uçuş trafiğini leylek sürülerine göre düzenliyor.

Telsiz konuşmalarında, leylek sürülerinin uçağa denk geldiği anlar kayıt altına alındı. Bir pilot, "Ö. Hanımefendi, bulunduğumuz yer itibariyle leylek sürüsü vardır" diyerek durumu kontrolöre bildirdi. Diğer bir hava trafik kontrolörü de bu bilgiye dayanarak, "Şu an önünüzde iniş yapan trafik 3 bin feetlerde leylek sürüsü rapor etmiş bilginize" diyerek diğer pilotları uyardı.

Leyleklerin geçişi, İstanbul'daki hava trafiğinde dikkat gerektiren bir durum olarak öne çıkıyor. Pilotlar ve hava trafik kontrolörleri, uçuş güvenliğini sağlamak için işbirliği içinde çalışıyor.