Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, EUROCONTROL’ün yayımladığı rapora göre İstanbul Havalimanı’nın günlük ortalama 1.624 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı olduğunu açıkladı. Antalya Havalimanı ise günlük 1.024 uçuşla Avrupa’da ilk 10’a girdi.

EUROCONTROL raporunda Türkiye öne çıktı

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı’nın (EUROCONTROL) 12 Eylül 2025 tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu’na göre Türkiye, 1–7 Eylül döneminde günlük ortalama 4 bin 200 uçuşla Avrupa’da en yoğun 6. ülke oldu. Türkiye bu performansıyla Yunanistan, Hollanda ve Polonya’yı geride bıraktı.

İstanbul Havalimanı rakiplerini geçti

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın Amsterdam, Paris Charles de Gaulle, Frankfurt ve Londra Heathrow gibi büyük havalimanlarını geride bırakarak Avrupa’da zirveye oturduğunu söyledi.

Günlük ortalama 1.624 uçuşla Avrupa’da birinci olan İstanbul Havalimanı, dünya genelinde de 25 küresel havalimanı arasında 5. sıraya yükseldi.

Antalya Havalimanı ilk 10’da

Uraloğlu ayrıca, günlük ortalama 1.024 uçuşla Antalya Havalimanı’nın Avrupa’nın en yoğun 9. havalimanı olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin artan hava trafiğiyle birlikte Avrupa’daki havacılık sektöründe güçlü bir konum elde ettiği vurgulandı.