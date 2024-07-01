İstanbul Havalimanı, 30 Haziran tarihinde tarihi bir rekora imza attı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu tarihte havalimanında toplam 268 bin 275 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı. Dış hatlarda 205 bin 721, iç hatlarda ise 62 bin 554 yolcu sayısına ulaşan İstanbul Havalimanı, böylece tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaşmış oldu.

Uçak trafiği de rekor seviyede

30 Haziran Pazar günü İstanbul Havalimanı'nda dış hatlarda bin 214, iç hatlarda 378 olmak üzere toplamda bin 592 uçak trafiği gerçekleşti. Bakan Uraloğlu, bu yoğunluğun da havalimanının kapasitesini ve başarısını bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Geçtiğimiz yıl 2 Temmuz 2023 tarihinde 265 bin 961 yolcuyla rekor kırılan İstanbul Havalimanı, bu yıl 30 Haziran'da bu rekoru 268 bin 275 yolcuya hizmet vererek tazeledi. Bakan Uraloğlu, "İstanbul Havalimanımız her geçen gün yeni bir rekor kırarak dünyada ne kadar önemli bir marka olduğunu gösteriyor. Hava yolunda dünyanın en önemli aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanımızın artarak devam eden başarıları bizleri gururlandırıyor" dedi.