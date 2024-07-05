İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı'nda hizmet veren "Tadında Anadolu" restoranı, küresel seyahat perakendeciliği ve gümrüksüz satış sektörünün en prestijli ödül programlarından "FAB Awards 2024"te 3 ödül kazandı.



"The Moodie Davitt Report" tarafından ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Ontario kentinde düzenlenen, sektör uzmanları ile profesyonellerden oluşan bağımsız bir jüri heyeti tarafından değerlendirilen programda, TAV Havalimanları iştiraki BTA'nın markası olan restoran, "Mekan Duygusunu En İyi Temsil Eden İşletme" ödülüne hak kazandı, "Avrupa Bölge Birincisi" seçildi.

Aynı zamanda "Yılın Övgüye Değer Havalimanı Restoranı" da seçilen marka, toplam 3 prestijli ödülle onurlandırıldı.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde, pasaport kontrolü sonrasında kurulan 1700 metrekarelik alanda hizmet veren restoran için yaptığı çalışmalarla bilinen, yüzlerce yıllık Anadolu tariflerini aslına uygun sunan Ömür Akkor da "Yılın Havalimanı Şefi" seçilmesinin yanı sıra aynı kategoride "Avrupa Bölge Birincisi" ödülünü aldı.

Firmanın diğer markası "Cake&Bakes", Hırvatistan'ın Zagreb Havalimanı'ndaki şubesiyle "Yılın Havalimanı Kahve veya Çay Mağazası" kategorisinde "Bölgesel Kazanan" ilan edildi.

İstanbul Havalimanı'ndaki restoranda basın mensuplarıyla bir araya gelen BTA İcra Kurulu Başkanı Baha Bülbül, ödülü layık görülmenin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Bülbül, "Geçen yıl da Tadında Anadolu markamızla, 'Mekan Duygusunu En İyi Temsil Eden' marka olarak Avrupa bölge birincisi seçilmenin yanı sıra platform tarafından aynı kategoride 'En Çok Tavsiye Edilen İşletme' olarak onurlandırılmıştık. Bu yıl altı ödüle birden layık görülerek, mükemmele ulaşma konusundaki istikrarımızı ispatladık." diye konuştu.

- "Burada tarhana, bulgur pilavı, tavuk bulgur, nohut satıyoruz"

Şef Ömür Akkor ise Anadolu yemeklerini havalimanı gibi bir yerde dünya insanlarına tattırmanın önemini vurgulayarak, "Havalimanında, dünyanın insanlarının aktığı bir yoğunlukta geleneksel yemeklerle dünyanın zirvesinde olmak müthiş bir şey. Çünkü biz burada tarhana, bulgur pilavı, tavuk bulgur, nohut satıyoruz. Böyle olunca geleneksel yemeklerin ödül kazandığını görüyoruz. Aslında burada ödül alan ben değilim, Anadolu yemekleri." ifadelerini kullandı.







