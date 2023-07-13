Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 'Türkiye Yüzyılının Kahramanları' adlı fotoğraf sergisi törenle açıldı. Törende konuşan İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, "Türk milletinin, millî irade ve demokrasiye olan inancını en güçlü şekilde yansıtan o geceyi 'unutmamanın' ve gelecek nesillere aktararak 'unutturmamanın' görevimiz olduğuna inanıyoruz" dedi.



İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü bu yıl da özel etkinliklerle anıyor. Bu kapsamda terminalde gidiş katında 15 Temmuz gecesi yaşananlara ilişkin fotoğrafların yer aldığı 'Türkiye Yüzyılının Kahramanları' sergisi İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu ile 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve çalışanların katılımıyla açıldı. Sergide, hayatını kaybeden şehitlerin anısına 252 adet 15 Temmuz logolu görsel yer alıyor. 15 Temmuz Derneği'nin destekleriyle açılan sergi sergi, 20 Temmuz 2023 Perşembe gününe kadar misafirlerin ziyaretine açık olacak.



"15 TEMMUZ'U UNUTMAMAK GÖREVİMİZ"

Serginin açılış töreninde konuşan İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Samsunlu, "Türk milletinin, millî irade ve demokrasiye olan inancını en güçlü şekilde yansıtan o geceyi 'unutmamanın' ve gelecek nesillere aktararak 'unutturmamanın' görevimiz olduğuna inanıyoruz. Bu vesileyle 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde, ülkemiz için canlarını fedakârca ortaya koyan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnetle anıyorum" diye konuştu.



HAVA TRAFİK KONTROL KULESİ TÜRK BAYRAĞI RENKLERİNE BÜRÜNECEK

İsmail Hakkı Turunç ise İstanbul Havalimanı'nda çok özel bir anma programının gerçekleştirildiğini belirterek, İGA CEO'su Kadri Samsunlu'ya teşekkür etti. Turunç, "Misafirler buraya geldiğinde 15 Temmuz gecesine ait bir fotoğrafı bir kareyi gördüklerinde gönül dünyalarında yeni pencereler açılacak ve eminim duygu dolu anlar yaşayacaktır" dedi.

Öte yandan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde, İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne özel ışıklandırma yöntemiyle Türk bayrağının renkleri yansıtılacak.