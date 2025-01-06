Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda Gümrükler Muhafaza ekiplerince yakalanan nesli tükenmekte olan goril yavrusu için bir isim arayışına girdi. Bakanlık, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlardan #Benceİsmi etiketiyle isim önerileri beklediğini duyurdu.

Gümrükler Muhafaza ekiplerinin, Türkiye üzerinden transit geçirilmeye çalışılan evrakı olmayan goril yavrusunu yakaladığı belirtildi. Olayın ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yavru gorilin rehabilitasyon ve bakımına başlandı. Yetkililer, goril yavrusunun sağlık durumunun iyiye gittiğini ve gözlem altında tutulmaya devam edileceğini açıkladı.

Çok sevilen yavru gorile isim arıyoruz. ✍️



Önerilerinizi #Benceİsmi etiketine bekliyoruz. 👀 pic.twitter.com/o5DcueRZUX — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) January 6, 2025

Bakanlığın sosyal medya paylaşımında, kamuoyunun ilgisini çeken yavru gorilin yeni bir fotoğrafı da yer aldı. Kamuoyundan gelen isim önerileri, goril yavrusuna uygun bir isim bulunmasında önemli bir rol oynayacak. Goril yavrusunun hikayesi, nesli tükenmekte olan hayvanların korunması ve kaçakçılığa karşı farkındalık yaratma konusunda da dikkatleri çekiyor.