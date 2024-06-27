Dünya turizminin göz bebeği İstanbul 2024 yılının ilk 5 ayında 6 milyon 923 bin 768 yabancı ziyaretçi ağırlayarak, tüm yılların hem mayıs ayı hem de 5 aylık dönemde en yüksek yabancı ziyaretçi sayısına ulaştı.ANKARA (İGFA) - İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 10,31 artış gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, İstanbul Mayıs ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 11,48 artışla 1 milyon 678 bin 832 yabancı ziyaretçi ağırladı. İstanbul’a Mayıs'ta giriş yapan en çok ziyaretçiyi 176 bin 702 kişi ile Rusya Federasyonu oluştururken, 140 bin 214 kişi ile Almanya ikinci, 90 bin 318 kişi ile Amerika Birleşik Devletleri üçüncü, 84 bin 587 kişi ile İran dördüncü oldu. İran’ı sırasıyla 80 bin 52 kişi ile İngiltere (Birleşik Krallık), 66 bin 170 kişi ile Fransa ve 57 bin 71 kişi ile Suudi Arabistan izledi.

İstanbul’a Mayıs ayında gelen yabancı ziyaretçilerin ilk tercihi İstanbul Havalimanı oldu.

Sabiha Gökçen Havalimanından da yine mayıs ayında 445 bin 225 yabancı ziyaretçi giriş yaptı. Sabiha Gökçen Havalimanı en çok yabancı ziyaretçinin giriş yaptığı ikinci sınır kapısı olurken havayoluyla İstanbul’a giriş yapan yabancıların yüzde 27,06’sını oluşturdu. Mayıs’ta havayoluyla İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçi sayısı da 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 12,09 oranında artarak 1 milyon 645 bin 423 oldu.

NİSAN DOLULUK ORANI YÜZDE 51,47

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın en son yayımladığı konaklama istatistiklerine göre Bakanlık belgeli tesislere geliş sayısı bu yılın Nisan ayında toplam 1 milyon 129 bin 657 oldu.

Bu tesislerde toplam 2 milyon 499 bin 143 geceleme yapılırken ortalama kalış süresi 2,21, İstanbul’daki konaklama tesislerinin Nisan ayı doluluk oranı ise yüzde 51,47 olarak gerçekleşti.