İstanbul ile İzmir arasındaki nakliye maliyetleri, artan yakıt ve köprü ücretleri nedeniyle büyük bir artış gösterdi. Ocak 2022'de bir TIR'ın bu güzergâhtaki maliyeti 5.265 lira iken, bugün bu rakam 18.600 liraya çıktı. Artışın arkasında, mazot fiyatlarının litrede 9,3 liradan 44 liraya çıkması ve köprü ile otoyol ücretlerindeki ciddi zamlar bulunuyor.

CHP milletvekilleri Ahmet Akın ve Özkan Yalım, bu durumu göstermek amacıyla 2.5 yıl önce İstanbul’dan İzmir’e TIR ile seyahat etmişti. O zamanlar mazot maliyeti 2.899 lira, köprü ve otoyol geçişleri ise 2.366 lira olmuştu. Bugün bu rakamlar, sırasıyla 18.600 lira ve köprü geçiş ücretlerinde 250-300 oranında artışlarla karşılaşıyor.

Köprü ve otoyol müteahhitleri bayram ediyor

Son 9 ayda Çanakkale Köprüsüne yüzde 185, Osmangazi Köprüsü'ne yüzde 192, Avrasya Tüneli'ne yüzde 194, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yüzde 250, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yüzde 288, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ise yüzde 288 zam geldiğini hatırlatan CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat “Köprü ve otoyollara gelen zamlar, iğneden ipliğe her şeyin fiyatını etkiliyor. Şoför esnafı için ne yollar, ne zamlar bitiyor” dedi. Üreticiden tüketiciye herkesin dertli olduğunu vurgulayan Polat şunları kaydetti: “İktidarın garantili müteahhitleri bayram yaparken, vatandaş her geçen gün biraz daha eziliyor. Nakliyeye gelen zamlar raflara, tezgahlara yansıyor. Üretici tarladaki ürününü satamıyor, şoför esnafı mazot , köprü, otoyol ücretleri nedeniyle taşımacılık yapamıyor.’’