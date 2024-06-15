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Güvenlik tedbirlerini artıran trafik ekipleri ise denetimlerde sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyarıyor.

İstanbul ile çevre illerden Ege ve Akdeniz bölgelerine gidenlerin, 9 günlük bayram tatilinin ilk günündeki yoğunluğu artıyor.

Osmangazi Köprüsü'nden itibaren otoyolun Yalova ve Bursa kesiminde güneye doğru dün akşam mesai bitiminin ardından başlayan bayram tatili hareketliliği sürüyor.

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